Calabria | nuova legge sulla selvaggina stop al mercato sommerso

La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Calabria ha approvato una proposta di legge presentata dall’onorevole Mimmo Giannetta, capogruppo di Forza Italia. La nuova normativa riguarda la gestione della selvaggina e mira a contrastare il mercato sommerso, che coinvolge attività illegali legate alla caccia e al commercio di animali selvatici. La legge ora passerà all’esame dell’aula per ulteriori passaggi.

La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di legge dell’onorevole Mimmo Giannetta, capogruppo di Forza Italia. Il testo introduce norme stringenti per i centri di raccolta e lavorazione della selvaggina in Calabria. Confagricoltura Calabria esprime viva soddisfazione per l’approvazione, definendo la norma uno strumento cruciale per l’igiene e la sicurezza alimentare. La nuova regolamentazione mira a strutturare una filiera trasparente e certificata delle carni di cinghiale. Una svolta normativa per i centri di raccolta Il provvedimento affronta un vuoto legislativo che da tempo caratterizzava il settore zootecnico calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu Calabria: 1000+ professionisti in attesa, nuova legge per sbloccareCalabria, una legge per gli idonei tra speranze di riscatto e l’appello all’unità politica Lamezia Terme, Calabria – Una proposta di legge regionale... Sostegno all'autoimpiego, dalla Regione Calabria 5 milioni per contrastare il lavoro sommersoL’intervento punta a contrastare l’economia sommersa e a rafforzare lo sviluppo economico e occupazionale regionale, favorendo l’inserimento nel... Approfondimenti e contenuti su Calabria nuova legge sulla selvaggina.... Temi più discussi: Smog Calabria: oggi ancora nei limiti ma la vera sfida è il 2030; Idonei Pa Calabria, avanti nella protesta fino ad avere certezze sulla legge regionale; Le risorse Zes per la Calabria non sono infinite, nuova sfida per l’economia del Sud; In Calabria sì alla legge sblocca anticipazione, al via l'attuazione. Approvata in Calabria la legge sulle carni di selvaggina: è un’opportunità. Cosa succede oraCon l’approvazione in Commissione Sanità della proposta di legge recante Norme per la gestione igienico-sanitaria e la valorizzazione delle carni di selvaggina selvatica cacciata nella Regione Calabr ... strettoweb.com Idonei Calabria scrivono a Cannizzaro: Sostenga la legge regionale sugli scorrimentiGli idonei delle graduatorie pubbliche in Calabria scrivono al deputato Cannizzaro chiedendo un sostegno alla proposta di legge regionale sugli scorrimenti. catanzaroinforma.it Oggi con gli studenti dell’Università della Calabria per spiegare le ragioni della riforma della giustizia. Separazione delle carriere, sorteggio dei componenti dei Csm e Alta corte disciplinare per garantire agli italiani un processo davvero giusto, liberare i magis - facebook.com facebook