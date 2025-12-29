Sostegno all' autoimpiego dalla Regione Calabria 5 milioni per contrastare il lavoro sommerso
La Regione Calabria ha stanziato cinque milioni di euro per sostenere l'autoimpiego e promuovere la creazione di nuove imprese tra i giovani under 35. Questa misura mira a contrastare il lavoro sommerso e favorire lo sviluppo di iniziative autonome, offrendo opportunità concrete per l’avvio di attività imprenditoriali nel territorio. Un intervento volto a rafforzare l’economia locale e a incentivare l’occupazione giovanile.
Cinque milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese e iniziative di lavoro autonomo promosse dai giovani under 35 in Calabria. È quanto prevede l’Avviso “Autoimpiego per contrastare il lavoro sommerso”, pubblicato in pre-informazione nell’ambito del PR Calabria 2021-2027, Priorità 4. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Dall'assistenza domiciliare al sostegno genitoriale: dalla Regione 30 milioni di euro per contrastare la povertà
Leggi anche: Dalle periferie il futuro della Calabria: dalla Regione 15 milioni per inclusione e dignità sociale
Autoimpiego per contrastare il lavoro sommerso; Sostegno all'autoimpiego, dalla Regione Calabria 5 milioni per contrastare il lavoro sommerso.
https://www.forlinotizie.net/2025/12/13/a-forli-il-primo-incontro-pubblico-in-emilia-romagna-sulla-misura-autoimpiego-centro-nord-di-invitalia/79399/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.