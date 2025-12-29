Sostegno all' autoimpiego dalla Regione Calabria 5 milioni per contrastare il lavoro sommerso

La Regione Calabria ha stanziato cinque milioni di euro per sostenere l'autoimpiego e promuovere la creazione di nuove imprese tra i giovani under 35. Questa misura mira a contrastare il lavoro sommerso e favorire lo sviluppo di iniziative autonome, offrendo opportunità concrete per l’avvio di attività imprenditoriali nel territorio. Un intervento volto a rafforzare l’economia locale e a incentivare l’occupazione giovanile.

