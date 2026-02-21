Calabria | 1000+ professionisti in attesa nuova legge per sbloccare

In Calabria, più di 1000 professionisti aspettano di essere assunti, a causa di lunghe attese nelle graduatorie pubbliche. I candidati sperano in una nuova legge regionale che possa accelerare i processi di inserimento nel settore pubblico. Ieri, 20 febbraio 2026, sono stati presentati due proposte di legge da parte di Simona Loizzo e Gianpaolo Bevilacqua, con l’obiettivo di favorire il riscatto di chi attende da anni un’opportunità lavorativa. La discussione si concentra ora sulla possibilità di approvare queste misure.

Calabria, una legge per gli idonei tra speranze di riscatto e l’appello all’unità politica. Lamezia Terme, Calabria – Una proposta di legge regionale volta a sbloccare le graduatorie di migliaia di professionisti calabresi in attesa di un posto di lavoro nella pubblica amministrazione è stata presentata ieri, 20 febbraio 2026, da Simona Loizzo e Gianpaolo Bevilacqua. L’iniziativa mira a dare una risposta concreta a fisioterapisti, operatori socio sanitari, funzionari amministrativi, dirigenti e altre figure professionali, svuotando i bacini di selezione e rilanciando l’economia regionale. La situazione degli idonei: un’emergenza cronica.🔗 Leggi su Ameve.eu

