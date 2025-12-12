Nettuno Base operativa dello spaccio in un condominio in pieno centro I Carabinieri arrestano un 35enne di Artena un 18enne e un 35enne del posto
I Carabinieri di Anzio hanno smantellato una base di spaccio all’interno di un condominio nel centro di Nettuno, arrestando tre persone, tra cui un 35enne di Artena, un 18enne e un 35enne locali. L’intervento si inserisce in un’operazione mirata a contrastare il fenomeno nel territorio.
