Napoli | Spaccio a piazza Cavour Il pusher getta la droga nel finestrino aperto Carabinieri arrestano 33enne

A piazza Cavour a Napoli, i carabinieri hanno arrestato un 33enne dopo un tentativo di fuga e il lancio di hashish in un'auto in transito. L'intervento si è concluso con l'arresto del pusher, che aveva tentato di disfarsi della droga gettandola nel finestrino aperto.

© Puntomagazine.it - Napoli: Spaccio a piazza Cavour. Il pusher getta la droga nel finestrino aperto. Carabinieri arrestano 33enne Pusher tenta la fuga e lancia l’hashish in un’auto in transito: arrestato dai carabinieri a piazza Cavour.. I Carabinieri della stazione Napoli Stella stanno effettuando un servizio anti droga nella movida partenopea quando notano a piazza Cavour il 33enne già noto alle forze dell’ordine S. V.. L’uomo cede un involucro a un cliente e i carabinieri intervengono. Il 33enne tenta di fuggire. Nella corsa V. lancia la droga all’interno di un’auto in transito che aveva il finestrino aperto. Lo stupefacente viene recuperato con l’inconsapevole autista che viene fermato. Il 33enne viene bloccato e arrestato. Puntomagazine.it Napoli- Aggressione nella centralissima Piazza Cavour Napoli: spaccio a piazza Cavour. Il pusher getta la droga nel finestrino d'auto - I carabinieri della stazione Napoli Stella stanno effettuando un servizio anti droga ... msn.com

