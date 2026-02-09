Motorsport | Öhlins al fianco del Team Cadillac in Formula 1
In una mossa che fa discutere gli appassionati di motori, Öhlins annuncia la sua collaborazione con il Team Cadillac in Formula 1. La casa svedese, nota per i componenti ad alte prestazioni, diventa partner ufficiale del team americano, aggiungendo un nuovo elemento alla sua presenza nel mondo delle competizioni di massimo livello. La notizia ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, pronti a vedere come questa alleanza influenzerà le prossime gare.
(Adnkronos) – Nuovo tassello strategico nel panorama delle forniture high-performance per la Formula 1. L’azienda svedese specializzata in sistemi di sospensione Öhlins, entrata a far parte del Gruppo Brembo dal 2025, collaborerà con il Cadillac Formula 1 Team fornendo ammortizzatori da competizione per il debutto del team statunitense nel Mondiale. Dal punto di vista industriale, l’accordo . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Approfondimenti su Öhlins TeamCadillac
