Motorsport | Öhlins al fianco del Team Cadillac in Formula 1

Da webmagazine24.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una mossa che fa discutere gli appassionati di motori, Öhlins annuncia la sua collaborazione con il Team Cadillac in Formula 1. La casa svedese, nota per i componenti ad alte prestazioni, diventa partner ufficiale del team americano, aggiungendo un nuovo elemento alla sua presenza nel mondo delle competizioni di massimo livello. La notizia ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori, pronti a vedere come questa alleanza influenzerà le prossime gare.

(Adnkronos) – Nuovo tassello strategico nel panorama delle forniture high-performance per la Formula 1. L’azienda svedese specializzata in sistemi di sospensione Öhlins, entrata a far parte del Gruppo Brembo dal 2025, collaborerà con il Cadillac Formula 1 Team fornendo ammortizzatori da competizione per il debutto del team statunitense nel Mondiale. Dal punto di vista industriale, l’accordo . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Öhlins TeamCadillac

Quel gran mito Cadillac. Dalle canzoni al cinema. E ora anche in Formula 1

La Cadillac, iconico marchio automobilistico, ha lasciato un'impronta significativa nella cultura popolare, dai testi delle canzoni al grande schermo.

Cadillac F1 si svela al Super Bowl: l'America torna in Formula 1 con Ferrari

Durante la finale del Super Bowl, Cadillac ha presentato ufficialmente la sua nuova squadra di Formula 1.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

The Small Town Building Cadillac’s First Formula 1 Car

Video The Small Town Building Cadillac’s First Formula 1 Car

Ultime notizie su Öhlins TeamCadillac

Brembo celebra 50 anni nel Motorsport: superati i 1000 titoli mondialiIl Gruppo Brembo festeggia 50 anni di corse superando i 1000 titoli mondiali. Nel 2025 dominio totale in F1 e MotoGP e l'integrazione strategica di Öhlins. Il Gruppo Brembo, colosso indiscusso della ... affaritaliani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.