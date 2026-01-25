Debutta la Cadillac Escalade speciale di Donald Trump

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha fatto il suo debutto pubblico con una Cadillac Escalade blindata, simbolo di sicurezza e prestigio. Questo veicolo, noto per le sue caratteristiche di comfort e protezione, ha attirato l’attenzione come scelta ufficiale per rappresentare la figura istituzionale. La presentazione della Cadillac Escalade di Donald Trump sottolinea l’importanza di tecnologie avanzate e sicurezza in ambito di rappresentanza diplomatica.

Da Washington a Zurigo in volo sull'Air Force Two, da Zurigo a Davos su un elicottero Vh-60N Marine One, l'ultimo miglio su una Cadillac Escalade blindata. La partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum ha visto il Suv indossare i panni dell'auto presidenziale. La scelta ha attirato l'attenzione: secondo diversi osservatori, la Escalade è alla prima apparizione pubblica in un evento di alto profilo. In passato, infatti, a Davos si erano viste in prevalenza delle Chevrolet Suburban blindate. Ce n'erano diverse anche quest'anno, ma solo nella colonna presidenziale che ha accompagnato The Donald.

