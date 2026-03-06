Cade un tubo e colpisce alla testa un' operaio | in gravi condizioni

Stamattina, poco dopo le 11, un tubo si è staccato da un’impalcatura e ha colpito alla testa un operaio mentre lavorava in un cantiere edile a Caorle. L’uomo è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale in condizioni critiche. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine, mentre le squadre di vigilanza hanno avviato le verifiche sul cantiere.

Cade un tubo da un'impalcatura e colpisce alla testa un operaio al lavoro: è grave l'incidente accaduto stamattina, dopo le 11, a Caorle, all'interno di un cantiere edile. L'infortunio ha richiesto un intervento urgente del Suem per il trauma causato dal colpo al capo. L'uomo, poco meno che 50enne, era all'opera all'interno della zona adibita ai lavori edili dove all'improvviso si sarebbe staccato da un'altezza di 7-8 metri un tubo metallico che lo ha centrato, causandogli una grave ferita. È stato necessario il ricovero d'urgenza grave in prognosi riservata, con la centralizzazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre.