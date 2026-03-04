Operaio cade da impalcatura è in gravi condizioni

Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’impalcatura in un cantiere a Ottati, nel Salernitano. L’incidente è avvenuto ieri e sul posto sono intervenuti i soccorritori. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Ottati, nel Salernitano. L'uomo è precipitato da un'impalcatura alta oltre cinque metri mentre era impegnato in alcune lavorazioni in quota nei pressi dell'area adiacente al cimitero comunale. L'impatto al suolo è stato particolarmente violento e il 50enne ha riportato un trauma cranico. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, vista la gravità del quadro clinico, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'operaio, una volta stabilizzato, è stato trasferito in elicottero all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.