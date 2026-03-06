Cade dal ponteggio a Novellara grave trentenne

Nel primo pomeriggio a Novellara, un uomo di 30 anni è caduto da un ponteggio mentre lavorava all’esterno di una casa in via Vespucci. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, portando il trentenne in condizioni gravi. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa tre metri durante le operazioni di tinteggiatura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118.

Novellara (Reggio Emilia), 6 marzo 2026 - Soccorsi mobilitati in forze, nel primo pomeriggio, per prestare le prime cure a un uomo trentenne, caduto da un'altezza di circa tre metri mentre stava eseguendo opera di tinteggio all'esterno di una abitazione privata, in via Vespucci, a Novellara. Verso le 15 è scattato l'allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Fabbrico con l'automedica della Bassa. A loro si è aggiunto anche l'elisoccorso, atterrato al vicino campo sportivo. Qui, dopo le prime cure, l'infortunato è stato caricato a bordo del velicolo per essere trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata.