Cade dal ponteggio nel sottotetto di Fiumara Guardia | dopo cinque anni in 4 a processo per la morte di Giannetto

Dopo cinque anni, si apre finalmente il processo per la morte di Antonino Giannetto. L’operaio è precipitato da un ponteggio mentre lavorava nel sottotetto di un edificio a Fiumara Guardia, lungo la litoranea nord. Quattro persone sono state chiamate a rispondere dei fatti, che sono ancora al centro di un’attenzione forte. La vicenda era rimasta irrisolta per anni, ora si cerca di fare luce sulle responsabilità.

Il procedimento approda al dibattimento dopo lunghi approfondimenti: contestato l'omicidio colposo aggravato, escluso l'Inail come responsabile civile Arriva dopo una lunga attesa lunga il rinvio a giudizio per la morte di Antonino Giannetto, l'operaio precipitato da un ponteggio mentre lavorava in un sottotetto del complesso residenziale "Il Pino", a Fiumara Guardia, lungo la litoranea nord. La decisione è stata assunta il 4 febbraio dal giudice per l'udienza preliminare Salvatore Pugliese, al termine di un procedimento complesso che ha richiesto un supplemento di indagini proprio per colmare carenze emerse nella fase iniziale dell'inchiesta.

