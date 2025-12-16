Cade dal ponteggio a Trepalle gravissimo operaio

Un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio a Trepalle, dopo essere caduto da un ponteggio di circa cinque metri all’interno di un cantiere presso il passo d’Eira, nel comune di Livigno. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, e le condizioni dell’uomo sono risultate gravi.

Un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di oggi dopo essere caduto da un ponteggio di circa cinque metri all'interno di un cantiere nei pressi del passo d'Eira a Trepalle, nel comune di Livigno. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.15, con condizioni meteo non.

