Caccia alla banda della Maserati | svaligiate due farmacie e un bar in una notte a Modugno

Nella notte a Modugno, tre furti sono stati registrati in rapida successione. Due farmacie e un bar sono stati svaligiati da un gruppo sospettato di essere la stessa banda. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che si sono verificati nel breve arco di tempo. Non sono state ancora rese note le modalità con cui sono stati compiuti i furti.

I malintenzionati avrebbero agito a bordo di un Suv di grossa cilindrata, colpendo prima due farmacie e poi il bar di una stazione di servizio Tre furti nel giro di una notte nello stesso territorio, presumibilmente messi a segno dalla stessa banda. È accaduto nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 marzo a Modugno, dove alcuni ladri hanno preso di mira due farmacie e poi il bar di una stazione di servizio. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero mossi a bordo di una Maserati di colore scuro, utilizzata per raggiungere e lasciare rapidamente i luoghi dei colpi. Il primo episodio si sarebbe verificato intorno alle 3.30 ai danni di una farmacia in via Livorno.

