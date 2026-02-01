Doppio colpo nella notte svaligiate due gioiellerie | una è all’interno dei Gigli L’auto usata come ariete

Due negozi di gioielli sono stati svaligiati nella notte a Firenze. I ladri hanno usato un’auto come ariete per sfondare le vetrine. Uno dei colpi è avvenuto all’interno dei grandi magazzini dei Gigli, l’altro in una gioielleria vicina. Le forze dell’ordine stanno indagando, sembra che si tratti dello stesso gruppo. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza per trovare eventuali indizi.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Potrebbe esserci la stessa mano dietro al doppio colpo perpetrato nella notte di oggi, 1 febbraio, in due diverse gioiellerie a pochi chilometri di distanza. Il primo furto è andato in scena intorno alle 3 presso la Sarni Follie d'Oro, situata all'interno dell'Iper Tosano di Calenzano, mentre il secondo si è consumato ai Gigli. Per quanto riguarda il primo colpo, i ladri sono riusciti ad accedere all'interno della gioielleria dopo aver verosimilmente rimosso i pannelli di copertura del soffitto. Una volta entrati, hanno sottratto monili in oro per un valore ancora da quantificare.

