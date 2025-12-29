Tre rapine in un giorno in due farmacie e un supermercato | individuata la banda

Nella giornata di ieri, una banda responsabile di tre rapine, avvenute in due farmacie e un supermercato, è stata prontamente individuata e fermata dalle forze dell’ordine. Sono stati arrestati due uomini e una donna, quest’ultima affidata ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini hanno permesso di ricostruire i dettagli dell’operazione, contribuendo a rafforzare la sicurezza nelle aree interessate.

Tre arresti per rapina aggravata. Le manette sono scattate per due uomini e una donna, quest'ultima ai domiciliari con braccialetto elettronico, gli altri in carcere. Si tratta di un 30enne originario di Genzano di Roma e residente nel comune di Ardea, di un 48enne e di una 25enne di Aprilia.

