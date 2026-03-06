Busto Arsizio | il duello sulla giustizia per il referendum

A Busto Arsizio, la cittadinanza si appresta a partecipare a un dibattito pubblico organizzato dal Partito Democratico locale, incentrato sulla questione della giustizia italiana e sul referendum in programma. L’evento mira a coinvolgere i residenti nel confronto sulle proposte di modifica del sistema giudiziario, offrendo uno spazio di discussione diretto e aperto.

La cittadinanza di Busto Arsizio si prepara a decidere il destino della giustizia italiana attraverso un dibattito pubblico organizzato dal Partito Democratico locale. L'incontro, fissato per martedì 10 marzo alle ore 20:45 presso Villa Calcaterra in Via Magenta, vedrà confrontarsi l'avvocato Tiberio Massironi e il magistrato Massimo De Filippo. Questo momento di confronto mira a fornire gli strumenti necessari per esprimere un voto consapevole nel referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo. L'evento non è una semplice assemblea politica ma un vero e proprio spazio di formazione civica, dove le ragioni del "Sì e del No" verranno smontate e analizzate nei minimi dettagli tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del...

Busto Arsizio – Al CAV di Busto un incontro sulla comunicazione e il valore della vita –Busto Arsizio, il dibattito sulla comunicazione e la tutela della vita al CAV con Soemia Sibillo Busto Arsizio ospiterà sabato 21 febbraio un...

Brescia, 10 gennaio 2026 - Dialogo sulla giustizia in vista del referendum costituzionale

Contenuti utili per approfondire Busto Arsizio.

Temi più discussi: Volley femminile, le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale: Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff; Playoff scudetto. Bergamo esce di scena ai quarti contro Scandicci. Dopo il ko al tie-break fuori casa, 0-3 al PalaFacchetti; Volley A1 femminile: inizia la serie playoff tra Conegliano e Busto Arsizio; Volley femminile le migliori italiane di gara-1 dei quarti di finale | Bosetti e Bonifacio decisive nel primo turno dei playoff.

Playoff scudetto, Conegliano a Busto Arsizio per chiudere il conto e volare in semifinaleL’eventuale bella di gara-3 sarebbe in programma sabato al Palaverde. Coach Daniele Santarelli avvisa: «Non dobbiamo sottovalutare l’UYBA e non possiamo permetterci di giocare come abbiamo fatto nel ... trevisotoday.it

Playoff, Busto Arsizio spazzata via (0-3): le pantere volano in semifinalePer la quarta volta consecutiva, la Prosecco DOC si gioca un posto alle finali Scudetto contro l’Igor Gorgonzola Novara, serie che partirà a partire del week-end del 14 e 15 marzo ... trevisotoday.it

Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese: consigliate uscite alternative a Busto Arsizio e Solbiate Arno - facebook.com facebook

Pallavolo A1F - Busto Arsizio e Francesca Parlangeli insieme anche la prossima stagione x.com