anche i ceo mangiano panini

Il CEO di McDonald's, Chris Kempczinski, ha deciso di abbassare le barriere tra lui e i clienti portando in mensa un panino. La scelta ha sorpreso chi si aspettava un’immagine più rigorosa e distante, considerando il ruolo di vertice. Kempczinski si è seduto a tavola e ha consumato il pasto insieme ai dipendenti, rompendo così con le consuete formalità aziendali.

Chi avrà convinto il pallido, magro ed emaciato Ceo di McDonald’s, Chris Kempczinski, a realizzare un video in cui racconta e assaggia il nuovo panino del gruppo? Quale crudele ufficio marketing e comunicazione ha davvero pensato che mettere il suo capo su Instagram, mentre addenta un micropezzetto di Big Arch come un influencer qualsiasi, fosse una buona idea? Chi ha deciso di piazzare una telecamera in faccia a un signore che con ogni probabilità non ha mai visto Instagram in vita sua, dall’alto dei suoi studi nelle migliori università canadesi? Eppure, Kempczinski è lì, imbarazzato e a disagio, a mordicchiare una minuscola parte del panino «il resto lo tengo per pranzo» e a dirci quando è buono con la cipolla, i cetriolini, la lattuga e il sesamo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

