Bonolis ritorna su Inter Juve | Capisco i tifosi bianconeri li comprendo Bastoni ha simulato ma il calcio per me è un gioco d’inganni Ecco cosa penso del Var

Paolo Bonolis commenta l'episodio Bastoni nel Derby d’Italia, sostenendo che il calcio è un gioco di inganni. Spiega che capisce i tifosi della Juve e che, secondo lui, Bastoni ha simulato. Bonolis critica anche l’uso del Var, affermando che può creare confusione. La sua opinione arriva dopo aver visto l’azione dal vivo e aver riflettuto sulle decisioni arbitrali. La discussione continua tra appassionati e commentatori sportivi.

Bonolis, intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol, ha parlato di Inter Juve sottolineando il suo pensiero sulla vicenda Bastoni nel Derby d’Italia. Il clima post Inter-Juventus non accenna a placarsi, alimentato da un episodio che continua a far discutere tifosi, addetti ai lavori e opinionisti. In un panorama calcistico dove ogni frame viene passato al setaccio, l’intervento di Paolo Bonolis ha gettato nuova benzina sul fuoco, pur cercando di offrire una lettura cinica e onesta di quanto accaduto sul terreno di gioco lo scorso 14 febbraio. Ospite del programma Viva El Futbol, il celebre conduttore televisivo, noto tifoso nerazzurro, non si è sottratto al confronto sul discusso contatto che ha coinvolto il difensore della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bonolis ammette: «Bastoni ha simulato, ma il calcio è anche un gioco d’inganni. Gli juventini li capisco perché…»Paolo Bonolis ha commentato che Bastoni ha simulato durante la partita, spiegando che il calcio è anche un gioco di inganni.

Bonolis: «Bastoni ha simulato, ma nel calcio l'inganno fa parte del gioco. Capisco la rabbia dei tifosi juventini perché...»Il commento di Bonolis sulla scena tra Inter e Juventus deriva dal fatto che Bastoni ha simulato un fallo, provocando reazioni tra i tifosi.