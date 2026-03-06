Bufalini | volantini del No esposti la Lega chiede pulizia immediata

La Lega ha chiesto la rimozione immediata dei volantini del No esposti all’interno dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove si svolge il dibattito sul referendum sulla giustizia. La questione ha generato un confronto tra le parti coinvolte, portando alla luce tensioni legate alla presenza di materiali politici all’interno di un ambiente sanitario. La richiesta di intervento è stata formalizzata dalle autorità del partito.

La questione del referendum sulla giustizia ha trovato un nuovo, inaspettato scenario di scontro politico all'interno delle mura dell'ospedale Bufalini a Cesena. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, segnala la presenza di materiale di propaganda per il "No" esposto nelle strutture sanitarie pubbliche. L'allarme è scattato dopo che volantini a favore del rifiuto della riforma sono stati individuati nel reparto ospedaliero romagnolo. La richiesta formale è diretta al direttore generale Tiziano Carradori: verificare e rimuovere immediatamente qualsiasi riferimento politico nei luoghi curativi. L'ospedale come campo di battaglia politica Il territorio romagnolo, solitamente identificato con la Motor Valley e l'eccellenza alimentare, si trova oggi al centro di una disputa sull'uso degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

