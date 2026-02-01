Politiche unite contro violenza | Tajani chiede isolamento dei violenti e approvazione immediata del pacchetto sicurezza

Il presidente del Senato, Antonio Tajani, ha chiamato tutte le forze politiche italiane a mettere da parte le differenze e a lavorare insieme contro la violenza. In un messaggio chiaro, Tajani ha chiesto di isolare chi usa la violenza come arma politica e ha insistito sull’approvazione rapida del pacchetto sicurezza. La sua richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza nel Paese.

Il presidente del Senato, Antonio Tajani, ha lanciato un appello alle forze politiche italiane perché si uniscano in un fronte comune contro ogni forma di violenza, chiedendo l’isolamento dei soggetti che ricorrono alla violenza come strumento politico e l’approvazione immediata del pacchetto sicurezza. L’intervento, pronunciato in un contesto di crescente tensione sociale e di dibattito sui diritti di manifestazione, punta a rafforzare il senso di coesione istituzionale in un momento in cui la convivenza democratica è messa alla prova da episodi di scontro tra gruppi opposti. Tajani ha sottolineato che la democrazia non può tollerare che l’uso della forza sia strumentalizzato per imporre posizioni, né che la legge venga messa in discussione da chi si autodefinisce portatore di verità assolute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo di Giorgia Meloni sta valutando l’introduzione di una norma specifica contro la violenza giovanile, prevista all’interno del decreto sicurezza.

