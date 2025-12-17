Gaza armi e Siria | Trump e Netanyahu ai ferri corti
Le tensioni tra Stati Uniti e Israele aumentano, con Donald Trump che solleva dubbi sulla possibile violazione del cessate il fuoco a Gaza da parte di Israele. La situazione si fa sempre più complessa, mentre crescono i confronti tra le due nazioni e si intensificano le discussioni sulla gestione delle operazioni militari e delle alleanze regionali.
Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Lunedì, Donald Trump ha riferito che Washington sta “ esaminando ” se lo Stato ebraico abbia violato il cessate il fuoco a Gaza con il recente attacco che ha portato alla morte del comandante di Hamas, Raed Saad. Poco prima, Axios aveva riportato che la Casa Bianca avrebbe inviato un duro messaggio privato al premier israeliano. “Il messaggio della Casa Bianca a Netanyahu era: ‘Se vuoi rovinarti la reputazione e dimostrare che non rispetti gli accordi, accomodati pure, ma non ti permetteremo di rovinare la reputazione del presidente Trump dopo che ha mediato l’accordo a Gaza’ ”, aveva riferito alla testata un funzionario americano. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Trump chiama Netanyahu e lo invita alla casa Bianca, tycoon insiste con smilitarizzazione di Gaza ma “senza destabilizzare la Siria”
Leggi anche: Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Trump Says Hamas Violated Truce With Israel in Gaza
Gaza, armi e Siria: Trump e Netanyahu ai ferri corti - Crescono le tensioni tra Washington e Gerusalemme: dagli attacchi a Gaza ai rapporti con Qatar, Siria e Turchia, fino alle mosse di Putin e al futuro degli Accordi di Abramo. panorama.it
Gaza, a Doha vertice decisivo. Trump: "Valutiamo se Israele viola accordo". LIVE - Il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere e genero di Trump, Jared Kushner, sono molto frustrati con il premier ... tg24.sky.it
GAZA, HAMAS: "ABBIAMO IL DIRITTO LEGITTIMO DI AVERE LE ARMI" Il capo di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya, ha dichiarato domenica che il gruppo terrorista islamica che opprime la Striscia di gaza e la sua popolazione ha un "diritto legittimo" a detenere - facebook.com facebook
Hamas non disarmerà, non rinuncerà alle sue armi, non governerà la Striscia di Gaza e non permetterà la supervisione esterna su Gaza, inclusa la Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) bit.ly/4rJgRrZ Per altre notizie bit.ly/4mRREce #Gaza x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.