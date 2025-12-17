Gaza armi e Siria | Trump e Netanyahu ai ferri corti

Le tensioni tra Stati Uniti e Israele aumentano, con Donald Trump che solleva dubbi sulla possibile violazione del cessate il fuoco a Gaza da parte di Israele. La situazione si fa sempre più complessa, mentre crescono i confronti tra le due nazioni e si intensificano le discussioni sulla gestione delle operazioni militari e delle alleanze regionali.

Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Lunedì, Donald Trump ha riferito che Washington sta “ esaminando ” se lo Stato ebraico abbia violato il cessate il fuoco a Gaza con il recente attacco che ha portato alla morte del comandante di Hamas, Raed Saad. Poco prima, Axios aveva riportato che la Casa Bianca avrebbe inviato un duro messaggio privato al premier israeliano. “Il messaggio della Casa Bianca a Netanyahu era: ‘Se vuoi rovinarti la reputazione e dimostrare che non rispetti gli accordi, accomodati pure, ma non ti permetteremo di rovinare la reputazione del presidente Trump dopo che ha mediato l’accordo a Gaza’ ”, aveva riferito alla testata un funzionario americano. 🔗 Leggi su Panorama.it

