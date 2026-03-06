BTP Valore fa sold-out | collocamento verso rialzo rendimenti

Il BTP Valore ha raggiunto il sold-out, con il collocamento che si muove verso un aumento dei rendimenti. Il titolo sta ricevendo numerosi ordini sul mercato MOT di Borsa Italiana, confermando l’interesse degli investitori. La domanda si mantiene sostenuta nonostante le variazioni di prezzo e le oscillazioni sul mercato. L’emissione si è conclusa con successo, senza ulteriori dettagli sui dettagli tecnici.

Il BTP Valore continua a incassare ordini sul mercato MOT di Borsa Italiana, anche per effetto della guerra in Iran e della maggiore avversione al rischio degli investitori retail che, in una settimana drammatica per i mercati azionari, si sono precipitati ad acquistare quello che è ormai il titolo di Stato più amato dai risparmiatori italiani. E in vista della chiusura del collocamento, già si prospetta un rialzo dei rendimenti minimi annunciati venerdì scorso dal Tesoro. Non si ferma la corsa degli ordini Nella giornata di giovedì, quarto giorno di collocamento sul MOT, gli ordini della settima emissione del BTP Valore non sembrano dare segnali di stanchezza, per complessivi 2,07 miliardi di euro, pari a circa 73 mila contratti.