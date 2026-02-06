Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026 | dai tassi crescenti al premio finale

Roma si prepara a una nuova emissione di titoli di Stato. Dal 2 al 6 marzo, il ministero dell’Economia e delle Finanze lancerà il Btp Valore con scadenza marzo 2026. Le ipotesi sui rendimenti vanno dai tassi in salita a un possibile premio finale, mentre le famiglie italiane si apprestano a investire in questo nuovo strumento. La domanda si aspetta crescente, anche se resta da vedere quale sarà il livello finale dei rendimenti.

Roma, 6 febbraio 2026 – Il ministero dell'Economia e delle Finanze torna a puntare sul risparmio delle famiglie con una nuova emissione del Btp Valore, in collocamento da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Si tratta della settima emissione della famiglia di titoli lanciata nel 2023 e pensata esclusivamente per il pubblico retail, che in poco più di due anni ha consentito allo Stato di raccogliere oltre 96 miliardi di euro. Ma già si cerca di capire che rendimenti minimi (che saranno comunicati nelle ore immediatamente precedenti all’emissione e confermati – o rialzati – al termine del collocamento) potrà avere il nuovo Btp Valore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

