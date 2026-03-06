Brooklyn Beckham non è contento degli auguri di compleanno di Victoria e David È uno di quei gesti di facciata a cui vuole mettere fine | il retroscena

Brooklyn Beckham ha reagito in modo negativo agli auguri di compleanno pubblicati sui social da parte dei genitori, Victoria e David. I media stranieri riportano che il ragazzo non avrebbe gradito quei messaggi e desidera mettere fine a gesti di facciata di questo tipo. La notizia si concentra sulla sua reazione ai festeggiamenti online dei genitori.

Lo scorso 4 marzo i Beckham hanno fatto, via social, gli auguri al loro primogenito, che però non avrebbe gradito il gesto di mamma e papà Gli auguri di compleanno di mamma e papà sui social? Non sarebbero stati graditi. Questo è quel che emerge dai media stranieri circa la reazione di Brooklyn Beckham al gesto di mamma Victoria e papà David. La coppia, infatti, aveva condiviso su Instagram delle foto di quando Brooklyn era piccolo per augurargli un buon 27° compleanno lo scorso 4 marzo. Non lo avevano taggato, in quanto il primogenito li avrebbe da tempo bloccati, ma ciononostante il giovane non l’avrebbe presa bene. D’altronde già qualche mese fa, Brooklyn e la moglie Nicola Peltz avevano avvisato i Beckham tramite una nota legale di non contattarlo, menzionarlo o parlare di lui via social, ma solo attraverso i legali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Brooklyn Beckham non è contento degli auguri di compleanno di Victoria e David. È uno di quei gesti di facciata a cui vuole mettere fine

Brooklyn Beckham è furioso per gli auguri di compleanno social dei genitori David e Victoria: «Si tratta proprio di uno di quei gesti di facciata che odia»Nel suo famoso sfogo social, il ventisettenne aveva infatti accusato i genitori di aver sempre considerato prioritario mantenere un’immagine...

David e Victoria Beckham hanno fatto gli auguri di compleanno a Brooklyn per i suoi 27 anni via social. Ma lui resta lontano. VideoI rapporti saranno anche tesissimi e i contatti ridotti a zero, ma il compleanno è sempre un’occasione da celebrare, soprattutto quello del...

