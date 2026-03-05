David e Victoria Beckham hanno inviato gli auguri di compleanno a Brooklyn per i suoi 27 anni attraverso i social media. Nonostante i rapporti tesi e i contatti azzerati, i genitori hanno condiviso un messaggio di auguri, mentre Brooklyn si trovava lontano e non ha partecipato alla celebrazione. Un video accompagna l’omaggio virtuale.

I rapporti saranno anche tesissimi e i contatti ridotti a zero, ma il compleanno è sempre un’occasione da celebrare, soprattutto quello del primogenito. E così David e Victoria Beckham hanno deciso di fare gli auguri a Brooklyn per i suoi 27 anni attraverso Instagram, dimostrando di essere pronti a riabbracciarlo quando lui lo vorrà. Gli auguri dei Beckham per il compleanno di Brooklyn. «Ventisette anni oggi», ha scritto Sir David Beckham a corredo di una foto di compleanno che lo ritrae con Lady Victoria in piscina, il piccolo Brooklyn tra loro: « Buon compleanno Bust, ti vogliamo bene». In una seconda foto in bianco e nero Brooklyn è più grande, e sorride vicino al papà: Bust sta per Buster, il soprannome che David ha dato al figlio maggiore, e che ha tatuato sul collo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - David e Victoria Beckham hanno fatto gli auguri di compleanno a Brooklyn per i suoi 27 anni via social. Ma lui resta lontano. Video

