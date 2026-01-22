Il significato della Mela Reintegrata l'opera d'arte di Milano finita sull'Instagram di Britney Spears

L’opera “Mela Reintegrata” di Michelangelo Pistoletto, recentemente condivisa su Instagram da Britney Spears, ha suscitato curiosità. La cantante ha scherzato pensando fosse un’opera generata dall’intelligenza artificiale, ma si tratta di una scultura di arte contemporanea situata a Milano, davanti alla Stazione Centrale. Questa installazione rappresenta un esempio significativo di arte riflessiva e concettuale, invitando lo spettatore a considerare il rapporto tra realtà e rappresentazione.

Britney Spears ha ironizzato su una scultura di fronte a stazione Centrale a Milano, pensando fosse opera dell'AI: in realtà, si tratta dell'opera di Michelangelo Pistoletto, la Mela Reintegrata.🔗 Leggi su Fanpage.it Britney Spears sulla Mela Reintegrata davanti alla Stazione Centrale di Milano: «Da dove salta fuori?». E l'artista rispondeBritney Spears ha condiviso su Instagram una foto scattata davanti alla Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto, posta davanti alla Stazione Centrale di Milano. Leggi anche: A casa di Stefano De Martino c’è un’opera d’arte personalizzata: di chi è il mosaico con le sue foto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Puoi scoprire in anticipo come sarà il tuo 2026: prendi una mela e fai così; Anno nuovo, scopri subito come andrà | Ti basta avere una mela in casa; La ‘Mela Reintegrata’ diventa virale: Michelangelo Pistoletto risponde a Britney Spears; La Mela Reintegrata di Pistoletto sorprende Britney Spears, il post social diventa virale: la risposta dell'artista. Kareem Abdullah: Il libro del primo morso – L’epopea dell’uomo tra il serpente e la mela, pubblicazione di Elisa Mascia -Italia Foto cortesia del prof Kareem Abdullah -Iraq Testi letterari: Kareem Abdullah: Il libro del primo morsoDr. Kareem Abdullah L’epopea - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.