Britney Spears arrestata e poi portata in ospedale parla il manager

Britney Spears è stata arrestata e successivamente trasferita in ospedale. La cantante è stata fermata dalle autorità e poi accompagnata in una struttura medica. Il suo manager ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mentre le autorità non hanno ancora fornito ulteriori dettagli.

Problemi per Britney Spears. La pop star è stata infatti arrestata in California e successivamente è stata portata in ospedale. Cosa è accaduto e le dichiarazioni del manager. Non sono state ore semplici, le ultime, per Britney Spears. Come hanno ripotato i media americani, la pop star è stata infatti arrestata nella contea di Ventura, in California, nella sera di mercoledì 4 marzo. La polizia stradale, stando ai primi dettagli emersi, avrebbe fermato la cantante per guida in stato di ebrezza. Le manette sarebbero tuttavia scattate solo alle 3 del mattino. Dopo poche ore trascorse in cella, la cantante sarebbe stata rilasciata senza cauzione, ciò nonostante dovrà comparire in tribunale il prossimo 4 maggio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

