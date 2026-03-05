Britney Spears arrestata perché alla guida in stato di ebbrezza La popstar ammanettata e portata in commissariato

La cantante è stata arrestata nella contea di Ventura, in California, per aver guidato in stato di ebbrezza. È stata ammanettata e portata in commissariato. L’incidente è avvenuto ieri sera e ha attirato l’attenzione dei media, con testimoni che hanno riferito di aver visto le forze dell’ordine fermare il veicolo della popstar. La cantante si trova ora sotto custodia e il caso è in fase di approfondimento.

Roma, 5 marzo 2026 - Fan sempre più preoccupati per Britney Spears, la cantante è in un momento delicato della vita e ieri sera è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California, si legge su 'Variety' e ‘Tmz’. A fermare la popstar alterata al volante è stata la California Highway Patrol intorno alle 21.30, Dopo i controlli di rito la star del pop è stata portata ammanettata in centrale alle 3 di giovedì mattina. Poi la Spears, smaltita la sbornia, è stata rilasciata intorno alle 6 e ora l’aspetta il tribunale il 4 maggio. Britney Spears (Facebook) Britney, che solo il mese scorso ha ceduto i... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

