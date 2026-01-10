Crisi industriale in Veneto oltre 4.500 lavoratori a rischio licenziamento

La crisi industriale in Veneto interessa più di 4.500 lavoratori, secondo i dati della Fiom regionale. Questa situazione riflette un quadro complesso e diffuso, che coinvolge diverse aziende e settori. La problematica richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le cause e valutare possibili soluzioni a tutela dell’occupazione e del tessuto produttivo locale.

Il quadro che emerge dal monitoraggio della Fiom Veneto è allarmante. Sono oltre 4.500 i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, un numero che fotografa una situazione diffusa e strutturale, non più riconducibile a fenomeni isolati o settoriali. Attualmente, l'Unità di Crisi Aziendale regionale sta gestendo circa 15 tavoli, ciascuno riguardante oltre un centinaio di posti di lavoro, mentre altri 24 casi sono sotto osservazione. È l'immagine di un Veneto storicamente solido industrialmente, ma che si trova ad affrontare fattori come assetti geopolitici, dazi, conflitti bellici, transizioni energetiche e digitali.

