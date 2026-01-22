La mensa della grande clinica privata passa di mano Lavoratori a rischio licenziamento

La gestione della mensa presso la Nomentana Hospital, la principale clinica privata della Regione Lazio, sta cambiando proprietà. Questa transizione potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro dei dipendenti che assicurano il servizio di ristorazione. La situazione richiede attenzione, poiché i lavoratori potrebbero trovarsi in una fase di incertezza occupazionale nelle prossime settimane.

Sono 23 gli addetti che con il cambio di gestione del servizio si ritroveranno senza posto di lavoro. Proclamato lo stato di agitazione Poco più di una settimana e i lavoratori che garantiscono il servizio mensa alla Nomentana Hospital, la più grande struttura privata accreditata della Regione Lazio, potrebbero ritrovarsi senza un’occupazione. Dal 1 febbraio la ristorazione della clinica passerà di mano: dall’attuale gestore Pls Facility Management alla Rica, una società con centro di cottura a Somma Vesuviana. “Secondo quanto dichiarato dallo stesso ospedale, tale passaggio non configurerebbe un cambio d’appalto e non prevederebbe quindi alcun trasferimento del personale, in palese contrasto con il contratto collettivo applicato e con le normative vigenti” denuncia il sindacato Clas nazionale.🔗 Leggi su Romatoday.it

La clinica privata che licenzia ventidue lavoratori prima di NataleIn un contesto di crescente tensione, i lavoratori del Tiberia Hospital di Roma hanno organizzato un presidio di protesta contro i recenti licenziamenti decisi dalla direzione prima delle festività natalizie, esponendo uno striscione ironico e amaro che riassume il loro disappunto e la difficoltà della situazione.

La clinica privata ritira i licenziamenti. Salvi (per ora) 21 lavoratoriLa Villa Tiberia Hospital ha deciso di ritirare temporaneamente la procedura di licenziamento che coinvolge 21 dipendenti.

