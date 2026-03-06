British Council | 120 posti a rischio l’80% del personale in pericolo

Il British Council ha annunciato un piano di ristrutturazione che potrebbe portare alla perdita di circa 120 posti di lavoro in Italia. Si tratta di circa l’80% del personale locale, secondo quanto comunicato dall’ente. La decisione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, mentre i dettagli sulle tempistiche e le modalità di eventuali licenziamenti non sono ancora stati resi noti.

Un piano di ristrutturazione del British Council minaccia di azzerare quasi l'intera forza lavoro in Italia, con il rischio concreto che 120 dipendenti perdano il posto. La crisi occupazionale colpisce le sedi principali di Roma, Milano e Napoli, mettendo a rischio circa l'80% dei lavoratori attualmente impiegati nel Paese. L'allarme è stato lanciato dalla FLC CGIL, mentre la deputata Elisabetta Piccolotti ha richiesto al Governo un intervento immediato per bloccare i licenziamenti previsti. Si tratta di professionisti altamente qualificati che da anni gestiscono l'insegnamento della lingua inglese e lo scambio culturale tra Italia e Regno Unito.