sport adrenalina e spettacolo per le stelle del ring

L’evento dedicato al mondo dello sport si prepara a conquistare il pubblico con un mix di emozioni e spettacolo. La trentatreesima edizione di “Le stelle del ring” si svolge ad Arezzo, attirando appassionati e partecipanti da diverse regioni. La manifestazione promette incontri intensi e momenti di grande adrenalina, offrendo un’occasione unica di confronto e divertimento per tutti gli appassionati.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Sport, adrenalina e spettacolo per la trentatreesima edizione de “Le stelle del ring”. Il centro polivalente di Subbiano tornerà a ospitare uno dei più partecipati e attesi eventi del panorama nazionale degli sport da combattimento che domenica 1 marzo proporrà un’intera giornata di incontri dalla mattina con gli amatori al pomeriggio con i professionisti. L’iniziativa, organizzata dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano, rinnoverà un appuntamento capace di richiamare atleti, tecnici e appassionati dall’Italia e dall’estero, offrendo un programma ricco di match di alto livello e momenti di forte intensità agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Due titoli internazionali e un titolo nazionale per “Le stelle del ring”Due titoli internazionali e un titolo nazionale di kickboxing nella trentatreesima edizione de “Le stelle del ring”.

