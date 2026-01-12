Il Club Scherma Pordenone conquista l' argento alle gare nazionali

Il Club Scherma Pordenone si è distinto alle recenti gare nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Scherma a Bolzano, ottenendo un secondo posto. Questa prestazione riflette l’impegno e la crescita degli atleti del club, che continuano a competere a livello nazionale con risultati significativi. La partecipazione alle competizioni rappresenta un’importante occasione di confronto e sviluppo per il team, contribuendo alla promozione della scherma nella regione.

Il Club Scherma Pordenone si porta a casa l'argento alle gare nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Scherma a Bolzano. Un weekend da incorniciare per la società che, grazie alle prestazioni dei suoi atleti, aggiunge un'altra medaglia al suo palmarès dopo aver battuto alcune tra le. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Un ricco medagliere per i talenti del Club Scherma Pordenone Leggi anche: Exploit del circolo scherma "Raggetti" alle gare interregionali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La spada pesarese conquista la serie B1, il club esulta: "Risultato eccezionale" - Un fine settimana ricco di successi per il Club Scherma Pesaro, che festeggia il raggiungimento della serie B1 con la spada maschile, mantenendo nel contempo la serie A sia con il fioretto maschile ... ilrestodelcarlino.it https://federscherma.it/2-prova-di-qualificazione-assoluti-centro-sud-a-veroli-vincono-lo-sciabolatore-marciano-e-la-fiorettista-di-russo-la-c2-di-spada-a-squadre-va-al-club-scherma-cosenza/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.