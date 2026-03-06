Borgo San Lorenzo stop per dieci giorni ad un noto locale | alcol a minorenni e sovraffollamento

A Borgo San Lorenzo, un locale noto è stato sottoposto a sospensione della licenza per dieci giorni. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati casi di somministrazione di alcol a minorenni e di sovraffollamento all’interno della struttura. La misura è stata adottata dalle autorità competenti dopo i controlli effettuati nel locale.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 6 marzo 2025 – Licenza sospesa per dieci giorni a un noto locale di Borgo San Lorenzo. Il provvedimento è stato notificato ieri dai carabinieri ed è stato disposto dal questore di Firenze. La misura riguarda un esercizio pubblico del comune mugellano e comporta la sospensione della licenza per pubblico spettacolo e per la somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento si inserisce nell'ambito dei controlli interforze coordinati dalla prefettura di Firenze, rafforzati dopo i tragici fatti avvenuti a Crans Montana e che hanno già portato alla chiusura temporanea di diversi locali tra città e provincia. Nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi in orario notturno, i militari hanno rilevato diverse criticità e violazioni della normativa di settore.