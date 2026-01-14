Dehors al Vomero noto locale sanzionato con 9 giorni di stop all’attività

Il Dehors al Vomero, rinomato locale di Napoli, ha ricevuto tre ordinanze dal Suap che ne hanno disposto la chiusura per un totale di nove giorni. La sanzione, applicata dal Comune, riguarda l’attività di somministrazione situata in via Scarlatti 84, nel cuore del quartiere. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative comunali per le attività commerciali, anche in zone di grande visibilità e frequentazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre diverse ordinanze del Suap, per complessivi nove giorni di chiusura. È la sanzione inflitta dal Comune di Napoli ad una nota attività di somministrazione di via Scarlatti 84, nel cuore del Vomero. La contestazione rivolta: occupazione illegittima di suolo pubblico. Ciascuna ordinanza commina tre giorni di stop all’esercizio, la massima penalità prevista per legge. I giorni di sospensione non sono consecutivi, e cadono nel prossimo febbraio. Si tratta delle giornate del 12,13,14, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 del mese venturo. Sui dehors dell’area collinare, peraltro, è in corso un’indagine della Procura regionale della Corte dei conti (titolare vice procuratore generale Davide Vitale ). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

