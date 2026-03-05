Bonaventura annuncia il ritiro dal calcio | Non sento più il fuoco dentro

Giacomo Bonaventura, ex centrocampista del Milan, ha comunicato ufficialmente il suo addio al calcio all'età di 36 anni. La decisione è stata annunciata attraverso una dichiarazione pubblica, in cui ha spiegato di non sentire più il desiderio di continuare a giocare. La notizia è stata diffusa dai canali ufficiali e ha suscitato reazioni nel mondo dello sport.

"Quando non senti più il fuoco dentro, secondo me è arrivato il momento. È inutile che poi uno continui a giocare e trascinarsi, rischi di non divertirti più e secondo me non ha senso. Quando ho iniziato a sentire questo ho preso questa decisione". Queste le parole social (riportate da 'Gianlucadimarzio.com') con cui Giacomo Bonaventura ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Dopo l'ultima parantesi in Arabia Saudita all'Al-Shabab, il centrocampista ha annunciato il suo addio dal calcio a 36 anni. In Serie A ha vestito le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina, tutte e tre importanti per la sua carriera. "Sicuramente la squadra in cui ho giocato di più è stata il Milan: ci sono rimasto sei anni e probabilmente è quella con cui ho disputato più partite, quella a cui sono più legato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

