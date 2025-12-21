Ekdal, l’ex Juventus annuncia il ritiro dal calcio giocato: «Un po’ triste e un po’ orgoglioso. È arrivato il momento». Il messaggio dello svedese. Albin Ekdal ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. Il centrocampista svedese, che per moltissime stagioni è stato un punto di riferimento costante nel panorama della Serie A, ha deciso di chiudere la propria carriera professionale. La storia d’amore tra Ekdal e l’Italia ha radici lontane, risalenti al 2008, quando la Juventus intravvide in lui un talento cristallino e decise di portarlo nel Bel Paese. Da quel momento, lo svedese ha iniziato un lungo peregrinaggio che lo ha visto vestire le maglie di numerose piazze storiche: dopo l’esordio in bianconero, ha prestato i suoi servizi al Siena, al Bologna, al Cagliari, alla Sampdoria e infine allo Spezia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ekdal, l’ex Juventus annuncia il ritiro dal calcio giocato: «Un po’ triste e un po’ orgoglioso. È arrivato il momento» – FOTO

Leggi anche: Mattia Caldara annuncia il ritiro dal calcio: “Il mio corpo mi ha tradito, è il momento di dire basta”

Leggi anche: Caldara lascia il calcio giocato a 31 anni: «È arrivato il momento. Io crollato dopo l’infortunio al ginocchio, non sono più tornato lo stesso»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Albin Ekdal lascia il calcio giocato: lo svedese vanta oltre 300 presenze in Serie A - Il centrocampista svedese, ex Cagliari, ha disputato ieri la sua ultima gara da professionista con la maglia del Djurgarden, ... tuttomercatoweb.com

Bologna 1-2 Juventus Serie A 2008-09 Matchday 9 #pavelnedved #JuventusFC #bolognafc #SerieA #footballhistory - facebook.com facebook