Bologna | 1.039 donne chiedono aiuto i centri sono al collasso

Nel 2025, i centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna hanno registrato un incremento continuo di richieste di aiuto, con il centro di Bologna che ha accolto più di mille donne. In totale, 1.039 donne si sono rivolte ai servizi di assistenza nella città. La situazione ha portato a un sovraccarico delle strutture che offrono supporto e tutela.

Un aumento costante delle richieste di aiuto segna il 2025 per i centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna, con il centro di Bologna che ha accolto oltre mille donne. La presidente Susanna Zaccaria sottolinea come la fiducia nelle strutture sia in crescita, mettendo però sotto stress le risorse disponibili a parità di finanziamenti. I dati aggiornati al 31 dicembre scorso confermano una tendenza preoccupante ma anche un segnale positivo: più donne chiedono supporto, dimostrando che le reti di protezione funzionano e sono note alla popolazione. Tuttavia, la capacità operativa del centro di via Massenzio Masia sta raggiungendo i suoi limiti strutturali.