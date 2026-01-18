Quattro Masse lasciate sole e strade al collasso la protesta esplode | cittadini in assemblea chiedono interventi immediati

A Massa Santa Lucia, i residenti si sono riuniti in assemblea per esprimere preoccupazioni riguardo alla sicurezza e allo stato delle strade. La protesta nasce dal senso di abbandono e dalla necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni di vita e garantire un ambiente più sicuro per tutta la comunità. La richiesta è chiara: attenzione concreta alle criticità segnalate dai cittadini.

Il grido che arriva da Massa Santa Lucia è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni: i residenti chiedono sicurezza e denunciano un senso diffuso di abbandono. È quanto emerso dall'assemblea pubblica molto partecipata svoltasi nei locali dell'ex scuola del villaggio, oggi sede.

