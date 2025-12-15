Meno tasse sugli aumenti di stipendio | come cambia la busta paga e chi ci guadagna di più con la Manovra

La legge di bilancio 2026 introduce una novità importante: riduzioni fiscali sugli aumenti di stipendio per lavoratori con salari fino a 35mila euro. Questa misura, già proposta in passato e ora riproposta, mira a favorire il potere d'acquisto dei dipendenti e a incentivare la crescita economica, beneficiando in particolare le fasce di reddito più basse e medie.

Nella legge di bilancio 2026 ritorna una proposta che era stata bocciata negli scorsi giorni: abbassare le tasse sugli aumenti di stipendio non solo per chi guadagna fino a 28mila euro, ma anche per chi ne prende fino a 35mila. Il problema è, come sempre, capire se i soldi bastano. Ecco che effetto avrebbe l'emendamento di Fratelli d'Italia.

