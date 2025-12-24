Bollette luce e gas 2026 | quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato

Le giornate sono ancora molto buie ma durante questo Natale sarà possibile accendere le illuminazioni domestiche e scaldare casa senza pensare troppo alle conseguenze sulle bollette future. Infatti, secondo l’analisi di Facile.it, a partire dalle previsioni dei prezzi all’ingrosso di luce e gas elaborate dall’ European Energy Exchange, si stima un calo del prezzo finale per l’utente. Una diminuzione che toccherà picchi del 12% per i riscaldamenti e del 2% per l’elettricità. Ma non tutti beneficeranno delle diminuzioni previste. Infatti, solo gli utenti che hanno scelto una fornitura a prezzo indicizzato vedranno scendere il costo finale di luce e gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

