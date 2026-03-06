Boccardi | doppio ruolo nel Sogno di Shakespeare a Roma

L’attrice Caterina Boccardi interpreta sia Ippolita che Titania nella rappresentazione di Shakespeare a Roma. La commedia teatrale vede Boccardi nel ruolo di due personaggi distinti, rendendo evidente la sua versatilità come attrice. La messa in scena si svolge in una location romana, con lo spettacolo che è stato portato in scena recentemente.

Il palcoscenico del Teatro Anfitrione si prepara ad accogliere uno dei capolavori più amati e rappresentati del Bardo: Sogno di una notte di mezza estate. Per l'occasione, l'attrice romana Caterina Boccardi torna a confrontarsi con una sfida interpretativa di grande spessore, vestendo i panni di due figure cardine dell'opera: la fiera Ippolita e l'enigmatica Titania. La regia è affidata a Gianfranco Teodoro, che guida un cast corale nel tentativo di ricreare quell'atmosfera sospesa tra il mondo umano di Atene e il bosco incantato in cui si perdono i protagonisti. La forza di questa rappresentazione risiede nel contrasto netto tra i due personaggi interpretati dalla Boccardi, che fungono da perno narrativo dell'intera vicenda.

