L’ULTIMO ARRIvo in biancorosso dal siena Terranuova Traiana il sogno dell’attaccante Boccardi | Voglio tornare a fare gol
Filippo Boccardi si è unito al Terranuova Traiana, tornando in biancorosso dopo esperienze in club di rilievo. L’attaccante ha espresso il desiderio di riprendere a segnare e contribuire al progetto della squadra. La sua presentazione ufficiale ai tifosi segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di ritrovare il feeling con il gol e aiutare il club a raggiungere i propri obiettivi.
Filippo Boccardi si è presentato ufficialmente ai tifosi del Terranuova Traiana. L’attaccante da poche ore salito a bordo del club di piazza Coralli, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a Terranuova Bracciolini dopo aver militato in squadre blasonate. Nel suo palmarès sette stagioni a Grosseto, dove ha iniziato nella Primavera, Gavorrano, Viterbese, Pistoiese, poi gli ultimi due campionati a Siena. "Ho scelto Terranuova - ha affermato - perché mi ha colpito molto il clima da grande famiglia e la determinazione e chiarezza del tecnico e della dirigenza". Il suo addio al Siena non è stato indolore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
