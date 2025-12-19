Boato ad Acilia poi scoppia l'incendio | paura ad Acilia evacuata una palazzina

Un forte boato ha scosso Acilia nel pomeriggio di ieri, scatenando il panico tra i residenti. Immediatamente sono state evacuate decine di persone da una palazzina coinvolta da un incendio improvviso, creando sconcerto e preoccupazione nella zona. La situazione è sotto controllo, ma l’evento ha lasciato tutti turbati.

Acilia, prima la fuga di gas e poi il boato: evacuate 30 famiglie per un incendio ift.tt/GbEzTV9 x.com

