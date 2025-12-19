Boato ad Acilia poi scoppia l'incendio | paura ad Acilia evacuata una palazzina
Un forte boato ha scosso Acilia nel pomeriggio di ieri, scatenando il panico tra i residenti. Immediatamente sono state evacuate decine di persone da una palazzina coinvolta da un incendio improvviso, creando sconcerto e preoccupazione nella zona. La situazione è sotto controllo, ma l’evento ha lasciato tutti turbati.
Paura ad Acilia dove nel pomeriggio di ieri si è sentito un forte boato: decine di persone evacuate da una palazzina per un incendio, cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Acilia, prima la fuga di gas e poi il boato: evacuate 30 famiglie per un incendio
Leggi anche: Incendio a Livorno, evacuata una palazzina. Momenti di paura: in due all’ospedale
Boato ad Acilia, poi scoppia l’incendio: paura ad Acilia, evacuata una palazzina - Paura ad Acilia dove nel pomeriggio di ieri si è sentito un forte boato: decine di persone evacuate da una palazzina per un incendio, cosa è successo ... fanpage.it
Acilia, prima la fuga di gas e poi il boato: evacuate 30 famiglie per un incendio ift.tt/GbEzTV9 x.com
Inclusion Cup, festeggiati 15 anni di calcio popolare ad Acilia - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.