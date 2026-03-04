Dalla vacanza all’incubo altri due bergamaschi bloccati a Dubai | Esplosioni improvvise e paura aspettiamo solo di tornare

Due bergamaschi sono ancora bloccati a Dubai dopo aver trascorso una vacanza che si è trasformata in un vero e proprio incubo. Manola Togni e Dario Cassarà, entrambi sui 30 anni, erano arrivati in città venerdì 27 febbraio per festeggiare il loro anniversario, ma nel corso della giornata si sono trovati nel mezzo di esplosioni improvvise che hanno generato paura e confusione. Attualmente, aspettano di poter tornare a casa.

Una serenità spezzata all’improvviso da alcuni boati il giorno seguente, lo stesso dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che a sua volta ha risposto colpendo alcuni Paesi considerati ostili e sul cui territorio sono posizionate basi militari Usa: “Ci trovavamo al Beach by Five a Palm – raccontano – Al primo boato tutti abbiamo rivolto lo sguardo al cielo, spaventati ma ancora incoscienti di quanto stava accadendo. Abbiamo visto una nuvola di fumo e ci chiedevamo cosa fosse, poi hanno iniziato ad uscire i primi notiziari che parlavano di attacchi”. Una situazione che col passare dei minuti è apparsa sempre più chiara,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa»Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

Big Mama bloccata a Dubai: “Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata, voglio solo tornare a casa”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

