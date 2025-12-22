Blitz della polizia locale con l' unità cinofila | sequestrati 400 grammi di hashish

Negli ultimi giorni gli agenti della polizia locale hanno intensificato la vigilanza soprattutto nelle zone più sensibili della città, come il centro storico e l’area della stazione degli autobus, teatro nel fine settimana di un'importante operazione anti-spaccio condotta dal Nucleo Sicurezza. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Città di Castello, potenziati i controlli della polizia locale nelle festività. In campo anche unità cinofila

Leggi anche: Blitz alla ex Safau: tre giovani arrestati con 400 grammi di hashish

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Blitz notturno della polizia locale, scoperto un esercizio commerciale dismesso trasformato in abitazione - La scorsa notte gli agenti hanno allontanato tre persone di origine straniera che dormivano all’interno dei locali di un negozio in disuso nell’area del centro cittadino. mi-lorenteggio.com

Catania, nuovo blitz in via Plebiscito: maxi operazione di Polizia Locale e Polizia di Stato - Nella giornata di ieri, una massiccia operazione congiunta tra Polizia Locale e Polizia di Stato ha nuovamente interessato una delle ar ... gazzettinonline.it