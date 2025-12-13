La polizia locale di Campigna intensifica la lotta allo spaccio di droga, portando a termine due interventi negli ultimi giorni. Con il sequestro di un chilo di hashish, il totale delle operazioni concluse quest’anno sale a 25, evidenziando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della polizia locale campigiana. Due gli interventi portati a termine negli ultimi giorni che fanno così salire a 25 le attività nel corso dell’anno mirate appunto al contrasto di stupefacenti che si sono concluse con il sequestro della droga. Anche con l’ausilio dei cani antidroga grazie alla collaborazione avviata da tempo con la polizia locale di Prato. In tutto 1.200 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, 5 grammi Mdma e 10 grammi di ketamina. Nello specifico, per quanto riguarda le ultime due operazioni, la prima ha visto gli agenti occuparsi di alcune aree periferiche della città dove, nel corso di un controllo effettuato in un pubblico esercizio con l’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale di Prato, nucleo che svolge la propria attività in tutta l’area metropolitana, sono stati controllati alcuni clienti. Lanazione.it

Blitz antidroga della polizia locale. Recuperato un chilo di hashish - Due gli interventi portati a termine negli ultimi giorni che fanno così salire a 25 le attività nel co ... msn.com