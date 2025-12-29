Blitz della finanza in 5 negozi cinesi | scoperti 18mila articoli irregolari dal valore di 40mila euro | FOTO

La Guardia di Finanza ha effettuato un’operazione in cinque negozi cinesi, sequestrando circa 18.000 articoli irregolari dal valore stimato di 40.000 euro. L’intervento rientra nelle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative. I controlli proseguiranno per assicurare la legalità nel settore commerciale e tutelare la salute pubblica.

Continuano i controlli della guardia di finanza volti al contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale nonché alla tutela della salute dei cittadini. Continuano a essere attenzionati i prodotti natalizi. Più in dettaglio nell'ambito dell'operazione denominata "Natale sicuro"

