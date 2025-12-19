Finanza scoperti 13 lavoratori in nero Richiesta la cessazione della Partita Iva per 23 imprese

La Guardia di Finanza ha scoperto 13 lavoratori in nero e richiesto la cessazione della Partita Iva per 23 imprese nell’ambito di un’operazione di controllo nel territorio dell’Alto Ferrarese. L’intervento, mirato a contrastare il sommerso e l’evasione fiscale, si inserisce in un più ampio dispositivo di monitoraggio economico della provincia, con l’obiettivo di garantire trasparenza e legalità nel mondo del lavoro locale.

Blitz della Finanza nel mondo del lavoro. Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio della provincia, i militari della Tenenza di Cento, nelle ultime settimane, hanno intensificato gli interventi ispettivi nell’area dell’Alto Ferrarese per contrastare i fenomeni legati al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

