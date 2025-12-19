Finanza scoperti 13 lavoratori in nero Richiesta la cessazione della Partita Iva per 23 imprese

La Guardia di Finanza ha scoperto 13 lavoratori in nero e richiesto la cessazione della Partita Iva per 23 imprese nell’ambito di un’operazione di controllo nel territorio dell’Alto Ferrarese. L’intervento, mirato a contrastare il sommerso e l’evasione fiscale, si inserisce in un più ampio dispositivo di monitoraggio economico della provincia, con l’obiettivo di garantire trasparenza e legalità nel mondo del lavoro locale.

© Ferraratoday.it - Finanza, scoperti 13 lavoratori in nero. Richiesta la cessazione della Partita Iva per 23 imprese Blitz della Finanza nel mondo del lavoro. Nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio della provincia, i militari della Tenenza di Cento, nelle ultime settimane, hanno intensificato gli interventi ispettivi nell’area dell’Alto Ferrarese per contrastare i fenomeni legati al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Guardia di Finanza, scoperti tre lavoratori in nero Leggi anche: Guardia di Finanza: scoperti 5 lavoratori in nero, irrogate sanzioni amministrative La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dipendente pubblico beccato a fare il cameriere. GUARDIA DI FINANZA * «SCOPERTI 13 LAVORATORI IN NERO A FERRARA, PROPOSTE SANZIONI PER LE IMPRESE IRREGOLARI» - Nell'ambito del dispositivo di controllo economico del territorio della provincia estense, i militari della Tenenza di Cento, nelle ultime settimane, hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it Cento, scoperti 13 lavoratori in nero. Autofficina al centro dei controlli - Cento Intensificati i controlli nell’Alto ferrarese per contrastare fenomeni legati al lavoro sommerso e alle frodi fiscali, così la Guardia Finanza di Cento ha individuato 13 lavoratori “in nero”, al ... msn.com

Weekend di controlli serrati: scoperti 22 lavoratori irregolari e slot accese in orari non consentiti - Controlli della Guardia di Finanza nel trevigiano: lavoro nero, irregolarità fiscali, sanzioni e controlli stradali per tutelare la legalità. nordest24.it

Blitz della Guardia di Finanza: https://giornaledeinavigli.it/cronaca/scoperti-due-laboratori-clandestini-di-sigarette-nel-sud-milano-17-arrestati-tra-ucraini-e-moldavi/ - facebook.com facebook

Sequestro di #droga sull’ #autostrada A1 a San Vittore del Lazio: la Guardia di Finanza blocca un #camion, scoperti 100 panetti di #hashish nascosti nelle ruote di scorta. Arrestato il conducente dopo un tentativo di fuga #trasporto #merce #strada x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.