Blackout a Cuba migliaia di persone ancora senza elettricità

Vaste zone dell’ovest di Cuba sono rimaste senza energia elettrica dopo il blackout che si è verificato recentemente. Migliaia di residenti si trovano ancora senza corrente, mentre le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio. La situazione interessa diverse aree dell’isola e si protrae a distanza di ore dall’interruzione. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato comunicato fino a ora.

Vaste zone di Cuba sono ancora senza elettricità all’indomani del blackout che ha colpito la parte occidentale dell’isola caraibica. Il guasto è stato attribuito a una fragile rete elettrica e alla mancanza di carburante. Le squadre hanno lavorato durante la notte per riparare una caldaia danneggiata in una delle più grandi centrali termoelettriche di Cuba, ma i funzionari hanno avvertito che potrebbero essere necessari da tre a quattro giorni per ripristinare completamente la corrente. Alcune zone della capitale L’Avana hanno riavuto l’elettricità nel pomeriggio, mentre altre si preparavano a un’altra notte al buio. I media statali hanno riferito che quasi 660. 🔗 Leggi su Lapresse.it

